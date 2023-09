Operazione "Alto impatto", raffica di controlli della polizia a Trento, Rovereto e Riva: 12 persone espulse dall'Italia, oltre cento multe e rinvenute decine di dosi di droga

TRENTO. Decine di dosi di droga nascoste vicino alla stazione, oltre un centinaio di multe, tre persone arrestate e 12 espulse dall'Italia.

E' una vera è proprio raffica di controlli quella messa in campo degli ultimi giorni dalla Questura. Si tratta della quarta operazione "Alto impatto" a Trento, Rovereto e a Riva del Garda.

Sono stati impiegati gli uomini e le donne delle volanti di Trento e dei due Commissariati, il Reparto Prevenzione Crimine, le unità cinofile di Bologna, Roma e Padova e il reparto a cavallo.

I NUMERI

Le attività sul territorio - coordinate dal nuovo Dirigente della Squadra Mobile, Sergio Papulino, proveniente dalla Squadra Mobile di Napoli - hanno portato all'identificazione di 1156 persone, al controllo di 536 veicoli, a 12 espulsioni (di cui 4 accompagnamenti presso i Cpr di Gradisca Potenza e Milano), a 119 contravvenzioni codice della strada, alla denuncia a piede libero di 12 persone e all'arresto di 3 persone.

LO SPACCIO VICINO ALLA STAZIONE

In particolare, con il contributo della Polizia Ferroviaria, l'agente a quattro zampe Pavlov ha rinvenuto decine di dosi di stupefacenti nascoste dagli spacciatori in fioriere e nascondigli nell'area antistante la Stazione Ferroviaria e nei pressi dell'Autostazione.

“L'attività proseguirà con la stressa intensità nei giorni a venire” informa in una nota la Questura che in questo fine settimana, inoltre, sarà impegnata in delicati servizi di ordine pubblico all'Areoporto "Caproni", in occasione del "Festivolare", e, nella serata di domenica 24 settembre, per il concerto di Mr. Rain alla Trentino Music Arena