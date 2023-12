Paura per una coppia, si schiantano con l'auto nella galleria e il viaggio finisce in mezzo alla carreggiata

Fortunatamente gli occupanti dell'auto non hanno riportato gravi conseguenze, qualche disagio invece alla viabilità

MADRUZZO. Momenti di paura sulle strade trentine, un'auto si è schiantata nella galleria in valle dei Laghi.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, sabato 30 dicembre, lungo la strada statale 237 all'interno della galleria Motte verso Sarche.

Il conducente ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, che ha iniziato a sbandare e si è diretta verso la parete della galleria.

Un impatto molto violento contro il cordolo con il veicolo che poi è stato sbalzato in mezzo al tunnel e ha fermato la corsa sulla carreggiata.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Calavino e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha effettuato i controlli del caso sulle due persone coinvolte nell'incidente.

Gli occupanti dell'auto sono usciti da soli dall'abitacolo e, fortunatamente, illesi. Qualche disagio alla viabilità con il traffico che è stato gestito dalle forze dell'ordine.

I pompieri sono intervenuti anche per pulire l'asfalto dai detriti e dai liquidi persi dal veicolo, un'operazione necessaria per ripristinare la circolazione stradale in piena sicurezza.