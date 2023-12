Perde il controllo dell'auto e si rovescia nella neve (FOTO), i vigili del fuoco intervengono con le pinze idrauliche. Due persone trasportate in ospedale

PEIO. Un'auto è finita fuori strada e la corsa è finita con il mezzo rovesciato. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Due persone sono state trasportate all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, mercoledì 6 dicembre, in località Peio Fonti, frazione del Comune di Peio.





Per cause ancora da chiarire, un conducente ha perso il contro dell'auto. Anche per il fondo stradale reso scivoloso da neve e ghiaccio, il guidatore non è riuscito a riprendere il controllo del mezzo che ha iniziato a sbandare.





A quel punto il veicolo è uscito di strada e si è rovesciato con i due uomini a bordo, un 52enne e un 70enne, rimasti intrappolati nell'abitacolo.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, due ambulanze tra Trentino Emergenza e Croce Rossa Italiana di Dimaro, vigili del fuoco di Peio con il supporto dei pompieri di Ossana e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

L'area è stata messa in sicurezza mentre gli operatori hanno tagliato le lamiere dell'auto con le pinze idrauliche per liberare i due feriti. Estratti dall'abitacolo il 52enne e il 70enne sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

Le condizioni dei feriti non sembrano gravi, anche se sono stati trasportati all'ospedale di Cles per accertamenti e approfondimenti.