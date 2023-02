Ricatto 'hot' sui social, vittima un 62enne. A processo una 41enne residente in Trentino

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Un ricatto “hot” su social messo in campo da una 41enne residente a Trento ai danni di un 62enne di Ravenna.

Una vicenda che è finita ora in tribunale. Il tutto risale al 2019 quando i due si sono conosciuti su Facebook creando fra di loro un legame speciale.

Ad un certo punto il 62enne ha acconsentito a inviarle delle foto intime. Secondo quanto riportato dall'accusa, però, subito dopo è iniziato il ricatto da parte della 41enne che lo avrebbe minacciato di far avere le foto ai famigliari se non avesse versato dei soldi.

Contenuto sponsorizzato

Così l'uomo avrebbe fatto versando oltre 5 mila euro in poco tempo tramite ricariche dalla PostePay e bonifici bancari. Il ricatto sarebbe andato avanti fino a quando il 62enne ha deciso di confidarsi con la moglie e sporgere denuncia ai carabinieri.

Per la difesa della donna, invece, i soldi erano stati solo un “regalo” non una estorsione. La vicenda, come detto, è finita in tribunale ed è attesa a maggio la sentenza.