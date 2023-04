Scende dall'auto per andare a lavorare in cava ma si accascia a terra: Abdelghani è morto a 49 anni, era papà di due bambini

Il dramma in una cava ad Albiano, inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto anche l'elisoccorso con l'equipe medica

ALBIANO. Si è accasciato a terra appena sceso dall'auto. Sono stati inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione fatti dai colleghi per salvare la vita a Abdelghani Fatih di 49 anni, l'operaio di una ditta di porfido di Albiano che è morto ieri mattinata.

Originario dal Marocco da molti anni in Trentino. Viveva a Baselga di Pinè ed aveva due figli di 3 e 6 anni.

Da qualche giorno non si sentiva bene e si era fatto visitare anche dal proprio medico e al pronto soccorso. Nonostante questo aveva continuato a recarsi al proprio posto di lavoro che aveva ottenuto dal primo di marzo.

Ieri mattina quando è arrivato in azienda, appena sceso dall'auto è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra. A soccorrerlo per primo è stato un collega. Abdelghani Fatih non rispondeva agli stimoli e immediatamente sono state avviate le manovre rianimatorie.

Sul posto è arrivata in pochissimo tempo anche l'equipe medica d'emergenza con l'elisoccorso. Purtroppo, però, per il 49enne non si è potuto fare nulla.