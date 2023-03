Scompare da casa senza dare più notizie: si cerca il 32enne Sing Sukhwant. Giornate di apprensione nel Trevigiano

La scomparsa del giovane è stata segnalata il 13 marzo dai familiari: le ricerche sono in atto in tutta la zona di Vittorio Veneto

TREVISO. Sono ancora in atto in queste fasi le ricerche di Singh Sukhwant, il 32enne di origini indiane scomparso negli scorsi giorni nel Trevigiano dopo essersi allontanato dalla sua abitazione a Revine Lago.

I familiari ne hanno denunciato la scomparsa il 13 marzo e, secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe allontanato a piedi dalla sua abitazione in direzione di Tarzo. La scomparsa è stata segnalata dai familiari alla stazione dei carabinieri di Cison di Valmarino.

Le operazioni di ricerca delle autorità sono come detto in atto in tutta la zona di Vittorio Veneto. Il giovane è alto circa 1,75 metri, di corporatura esile, ha capelli neri, barba nera poco curata e occhi marroni con carnagione olivastra.

Secondo quanto riportato al momento dell'allontanamento indossava una giacca Colmar di colore rosso scuro, pantaloni della tuta di colore scuro e scarpe da ginnastica marca Adidas di colore nero. Chiunque lo avvisti è pregato di contattare le autorità.