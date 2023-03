Scontro fra due sciatori, il casco si rompe: 43enne elitrasportato all’ospedale. Oltre una ventina gli incidenti in pista

Foto d'archivio

TRENTO. Mattinata movimentata sulle piste da sci del Trentino dove, complice il bel tempo, molte persone si sono riversate per passare una giornata sulla neve. Come sempre non sono mancati gli incidenti, oltre una ventina quelli registrati quando non sono ancora scattate le 13.

L’incidente più grave è avvenuto poco dopo le 9e30 nella zona del Bondone, qui due sciatori si sono scontrati durante una discesa. Si tratta di un 60enne e un 43enne. Ad avere la peggio è stato lo sciatore più giovane.

L’impatto è stato molto violento e il casco di uno dei due si rotto. Sul posto è intervenuta l’equipe medica d’emergenza e i mezzi del soccorso piste. Vista la gravità della situazione è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero e anche di un’ambulanza.

I sanitari si sono presi cura dei due feriti. Il 43enne è stato stabilizzato e imbarellato per poi essere elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Anche il 60enne è stato ricoverato in ospedale.