Scossa di terremoto, la terra trema in Trentino. Segnalazioni sui social dalla Valle del Chiese alla Valle di Ledro

BONDONE. La terra ha tremato nella notte. Sono stati in molti, anche sui social, a 'raccontare' quanto percepito in tarda serata in Valle del Chiese e Valle di Ledro. Una scossa di terremoto di 2.4 gradi intorno alle 22: fortunatamente non si registrano danni.

L'epicentro è stato registrato a tre chilometri da Bondone a una profondità di 10 chilometri. Una scossa di 2.4 gradi, come riporta L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e quindi non particolarmente intensa. Sui social, non a caso, è subito partito il tam tam per verificare se anche altre persone avessero avvertito il piccolo sisma.

La scossa è stata percepita in valle del Chiese ma anche in Val di Ledro, come testimoniano i molti che su Facebook hanno provveduto a segnalare l'evento avvenuto dopo le 22 di ieri.