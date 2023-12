Sente rumori sospetti e scopre il ladro intento ad arrampicarsi sul suo terrazzo, si affaccia e lo mette in fuga: "Prestate massima attenzione"

L'appello della vittima del tentato furto: "Ho chiamato i carabinieri e avvisato i vicini di casa, scoprendo che purtroppo, poco prima, si era verificato un furto in zona. Mi hanno suggerito di avvisare più persone possibili per stare in allerta". Il protagonista della vicenda ricostruisce i fatti spiegando che ad allarmarlo erano stati rumori sospetti all'esterno, tanto da spingerlo a verificare, trovandosi a faccia a faccia col malvivente che sarebbe infine fuggito a gambe levate

Foto archivio

BOTTICINO (BRESCIA). Il racconto è stato condiviso sui social dalla vittima del tentato furto, che ha voluto lanciare l'allarme: "Questa sera intorno alle 19 i ladri si sono portati a Botticino, nella zona di via Puccini", rivela. Un episodio avvenuto negli scorsi giorni quando l'uomo ha visto "il ladro arrampicarsi sulla mia terrazza per poi fuggire".

Come spiega l'uomo, "ho chiamato i carabinieri e avvisato i vicini di casa, scoprendo che purtroppo, poco prima, si era verificato un furto in zona - prosegue -. Mi hanno suggerito di avvisare più persone possibili per stare in allerta". Il protagonista della vicenda ricostruisce i fatti spiegando che ad allarmarlo erano stati rumori sospetti all'esterno, tanto da spingerlo a verificare, trovandosi a faccia a faccia col malvivente che sarebbe infine fuggito a gambe levate.

Infine è scattata la chiamata ai carabinieri che hanno raggiunto l’abitazione per i sopralluoghi del caso ma del ladro ormai non c'era più traccia. L'allarme è comunque scattato in tutto il quartiere e l'invito è infatti quello di "Prestare massima attenzione".