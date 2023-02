Si ribalta con l'auto a Folgaria: Sergio Cortelletti muore a quattro giorni dall'incidente

TRENTO. E' morto in ospedale Sergio Cortelletti, il 73enne di Villazzano rimasto ferito nell'incidente avvenuto il 28 gennaio a Folgaria, in località Buse (Qui Articolo). Le condizioni dell'uomo, portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo il sinistro, sono purtroppo peggiorate a quattro giorni dal ricovero ed il 73enne è deceduto mercoledì nel reparto di terapia intensiva del nosocomio trentino.

Cortelletti nella mattinata del 28 gennaio si trovava da solo alla guida della sua auto lungo la Ss 350 quando, poco prima delle 8, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato sulla carreggiata, riportando gravi ferite. Immediata a quel punto la chiamata d'emergenza con l'intervento di sanitari, forze dell'ordine e vigili del fuoco.

I pompieri in particolare, arrivati da Folgaria con diversi mezzi, hanno subito estratto l'uomo dall'abitacolo utilizzando le pinze idrauliche, per poi assegnarlo alle cure del personale d'emergenza della croce rossa altipiani. Dopo le prime cure sul posto, come detto, il 73enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso al Santa Chiara di Trento, dove purtroppo Cortelletti è poi deceduto nonostante gli sforzi dei medici.