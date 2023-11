Temperature in discesa ma niente precipitazioni in vista: ecco le previsioni per i prossimi giorni (e quando potrebbe arrivare la neve)

In Trentino è in arrivo un periodo di temperature al di sotto della media (un fenomeno sempre più raro ormai vista la situazione climatica) che porteranno, in quota, a cali anche di 7-8 gradi al di sotto dei livelli tipici del periodo per la fine della prossima settimana. Ecco le previsioni di Giacomo Poletti

immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Un periodo di 7-10 giorni con temperature al di sotto della media ma, almeno fino ai primi giorni di dicembre, senza precipitazioni abbondanti in vista. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni dell’ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che precisa come, almeno in quota, il periodo freddo sarà anticipato da qualche ora di rapido aumento delle temperature.

“Nel fondovalle non ce ne accorgeremo – dice infatti l’esperto – ma questa sera è in arrivo in quota un’ondata di aria mite della durata di poche ore che porterà, domattina, lo zero termico a quota 3mila sopra il Trentino. Da sabato però, l’afflusso di aria fredda di origine artica interesserà il territorio provinciale portando un periodo di almeno 7 giorni di temperature al di sotto delle medie, una circostanza sempre più rara nell’attuale situazione climatica”.

Inizialmente, a causa della presenza di vento e possibili velature, il calo sarà più contenuto, circa 2-4 gradi al di sotto della media, ma con la fine della prossima settimana la colonnina di mercurio potrebbe scendere in maniera ben più decisa: “Venerdì prossimo – dice Poletti – si potrebbero registrare massime anche di 7-8 gradi al di sotto delle medie. Quel che è certo è che questo fine settimana sarà bello e freddo, ma a Trento non arriveremo probabilmente a registrare grosse gelate, con minime difficilmente al di sotto dello zero fino a lunedì”.

Da sabato in poi però le temperature non arriveranno comunque a salire sopra i 10 gradi, portando il Trentino in una fase quindi invernale. “Nel breve-medio periodo – conclude Poletti – è possibile che una spolverata di neve arrivi nella notte fra lunedì 28 e martedì 29, ma si tratterebbe comunque di qualche centimetro al massimo. Spingendoci più avanti, dai modelli risulta la possibilità di una perturbazione per gli inizi di dicembre (tra l’1 ed il 2) che, vista la situazione a livello di temperature, magari potrebbe risultare nevosa anche a basse quote. Ma è ancora troppo presto per dare indicazioni precise”.