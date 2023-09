Temporali in Alto Adige: allagamenti, smottamenti e piante sradicate, 50 interventi dei vigili del fuoco volontari di Bolzano

Nelle scorse ore sono arrivati i temporali. Colpita in particolare la zona della val d'Adige. Oggi è previsto tempo variabile con rovesci o temporali. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin “le temperature saranno più normali da ora in poi, anche se un brusco abbassamento dei valori non è in vista”

BOLZANO. Dopo diversi giorni di tempo soleggiato e temperature estive, nella notte sono arrivati i primi temporali. Ad essere colpita in particolare la zona della val d'Adige. Sono stati una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco volontari di Bolzano per fare fronte ai danni causati dalla pioggia.

Gli interventi sono stati per eliminare gli ostacoli sulle strade, per allagamenti di cantine e garage e per tagliare rami e sradicare piante pericolose. Sotto osservazione anche i corsi d'acqua.

Sul fronte meteo, a Bolzano a settembre si sono registrati già 10 giorni con temperature superiori ai 30 gradi, mentre nella media pluriennale a settembre sono solo due le giornate con temperature così elevate. Il tempo però ha iniziato a cambiare e l'arrivo dei temporali ha portato un po' di refrigerio. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin “le temperature saranno più 'normali' da ora in poi, anche se un brusco abbassamento dei valori non è in vista”.

Oggi in Alto Adige è previsto tempo variabile con rovesci o temporali in transito da sudovest ed alcuni tratti soleggiati. Temperature massime da 20° a 26°. Anche giovedì variabile con tratti soleggiati e alcuni rovesci a carattere temporalesco. Venerdì alternanza fra sole e nubi con rovesci pomeridiani. Sabato abbastanza nuvoloso, con bassa probabilità di rovesci. Domenica tempo nuovamente più soleggiato.

In Trentino oggi sono previste parziali schiarite alternate ad annuvolamenti con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporalesco. Giovedì variabile con rovesci sparsi più probabili al pomeriggio. Venerdì e sabato annuvolamenti a tratti stratificati alternati a parziali e temporanee schiarite. Domenica soleggiato con temperature massime in aumento.