Terribile incidente (FOTO), scontro tra due auto: un mezzo si cappotta e centra un pedone. Tre feriti di cui due persone incastrate tra le lamiere

Spaventoso incidente a Trento. Schianto tra due auto, un veicolo si è cappottato e ha investito un pedone. Due persone incastrate tra le lamiere. Intervento di diverse squadre di operatori per gestire l'emergenza

TRENTO. Sono tre i feriti rimasti coinvolti nello spaventoso incidente avvenuto sulle strade del capoluogo. Un violentissimo schianto tra due macchine con i conducenti che sono rimaste incastrate nelle lamiere: un'auto si è cappottata e ha investito un pedone. Ancora deviata la viabilità per permettere alle squadre dei soccorritori di completare le varie operazioni.

L'allerta è scattata poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 24 novembre all'incrocio tra via Barbacovi e via Brigata Acqui a Trento (Qui articolo).

Alla base dell'incidente ci sarebbe, secondo le prime informazioni, il transito di un'auto, una Golf di colore bianco, con semaforo rosso proveniente da via Brigata Acqui verso gli istituti. Da lì la brusca frenata ma la manovra non è stata sufficiente e c'è stato un violentissimo impatto contro una Lancia con quest'ultima che si è rovesciata a ridosso del marciapiede e sulle strisce pedonali. Così è rimasto coinvolto un pedone in attesa di attraversare sulle strisce pedonali.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze di Trentino Emergenza e della Croce Rossa Italiana, vigili del fuoco permanenti di Trento e polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri si sono attivati con le pinze idrauliche per tagliare le lamiere delle auto e liberare i conducenti dagli abitacoli. Nel frattempo il personale sanitario si è preso subito carico del pedone, rimasto ferito sull'asfalto.

Una volta liberati dalle lamiere, i conducenti sono stati affidati all'equipe medica. Stabilizzati, i tre feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento.

