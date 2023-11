Terribile incidente in centro a Trento, grave il pedone investito dall'auto che si è rovesciata: "La vettura non ha rispettato il semaforo rosso"

TRENTO. Non ha rispettato il semaforo rosso e l'auto si è schiantata contro un'altra macchina. Nell'urto una vettura si è cappottata e ha centrato un pedone, trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Feriti anche in conducenti dei veicoli, rimasti bloccati nelle lamiere. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto sulle strade del capoluogo.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 24 novembre, all'altezza dell'incrocio tra via Barbacovi e via Brigata Acqui (Qui articolo).

"Un’auto che transitava in via Barbacovi in direzione piazza Vicenza non ha rispettato il segnale rosso del semaforo andando così a scontrarsi con una seconda auto che transitava da via Piave verso via Brigata Acqui", spiega l'amministrazione comunale. "Nell’urto, la prima auto si è capottata e ha coinvolto una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali di via Barbacovi con il segnale verde. La donna è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale Santa Chiara in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Trento".

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze di Trentino Emergenza e della Croce Rossa Italiana, vigili del fuoco permanenti di Trento e polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri si sono attivati con le pinze idrauliche per tagliare le lamiere delle auto e liberare i conducenti rimasti dagli abitacoli. Il personale sanitario si è preso fin da subito carico del pedone, travolto dall'auto.

Una volta liberati dalle lamiere, i conducenti sono stati affidati all'equipe medica. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il pedone è in condizioni più gravi.

"Per un paio d’ore il traffico è stato molto rallentato in tutto il centro città. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 14 quando sono state rimosse le auto coinvolte nell’incidente", conclude l'amministrazione comunale.