Terrificante incidente sulla Valsugana, motocilista si schianta contro un pullman e muore sul colpo

CAMPO SAN MARTINO. Un impatto terribile con il motocilista che viene sbalzato e si schianta contro il parabrezza del pullman sfondandolo per poi rifinire al suolo. E' morto sul colpo il 33enne che era alla guida della sua moto e che ieri, sulla Valsugana si è scontrato con una corriera guidata da un autista trentino, residente a Mezzocorona.

Il pullman stava tornando da Abano Terme dove aveva lasciato la comitiva che aveva trasportato per la gita domenicale e stava procedendo lungo la Ss47 in direzione Cittadella. Nell'altra direzione proveniva la motocicletta che all'improvviso ha dato gas allargando la traiettoria ed entrando, pur di poco, nell'altra corsia di percorrenza. Per il pilota del pullman non c'è stato niente da fare e l'impatto è stato inevitabile.

Alla guida della moto un 33enne residente nel Bolognese, Alessandro Ravani, che si è schiantato contro il lato guidatore della corriera finendo lui stesso contro il parabrezza, rimasto praticamente sfondato tanto è stato impressionante l'impatto. La moto ha continuato a proseguire per alcune decine di metri da sola ed è poi caduta sull'asfalto.

A bordo del pullman c'erano altre due persone oltre al guidatore e fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze. Sul posto rapidamente è intervenuta la macchina dei soccorsi 8attivato anche l'elicottero da Padova, che però, non è servito) con le forze dell'ordine a bloccare la strada e ad adoperarsi per le indagini per ricostruire la dinamica. Per il centauro, però, non c'era più niente da fare, è morto sul colpo.