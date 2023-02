Tragedia in casa, l'acqua usciva dall'appartamento. Trovato senza vita Luca Tranquillini

VALLARSA. I vicini hanno visto dell'acqua uscire dal suo appartamento e hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigli del fuoco e la porta dell'abitazione è stata aperta. All'interno il corpo di Luca Tranquillini ormai senza vita. L'uomo aveva 61 anni e viveva in quella casa, uno degli appartamenti del villaggio "Ai Laresi" in Località Brozzi di Obra in Vallarsa.

Dalle prime ricostruzioni fatale sarebbe stato un malore e l'uomo non avrebbe fatto in tempo ad allertare i soccorsi. I carabinieri hanno comunque appurato che non c'erano segni di effrazione e nemmeno altri elementi che facessero pensare alla presenza di una seconda persona.

Si pensa, quindi, al tragico malore avvenuto in bagno da dove defluiva l'acqua che ha allarmato i vicini e che stava uscendo dalla casa. L'uomo, infatti, probabilmente nel cadere avrebbe danneggiato lo sciacquone del water. Il corpo di Tranquillini, invece, è stato trovato nell'altra stanza quindi dalle prime ipotesi l'uomo avrebbe, forse, tentato di raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi ma non ce l'ha fatta. I militari dell'Arma indagano anche per ricostruire quando sarebbe avvenuto il decesso.