Tragedia sul lavoro, 57enne muore schiacciato da un grosso macchinario sganciatosi durante le operazioni di carico su un camion

ALPAGO. E' stato schiacciato da un grosso macchinario che si sarebbe sganciato durante il caricamento su un autocarro. Si è consumata una terribile tragedia questo pomeriggio alle 16.20 in località Paludi di Alpago.

Un uomo di 57 anni, era al lavoro in un piazzale di una fabbrica, la Intersocks, azienda di abbigliamento sportivo in fase di trasferimento che dall'area industriale di Alpago sta spostando macchinari e linee a Vittorio Veneto dove si troverà la nuova sede. Proprio durante questi spostamenti Zeljko Manarin è stato travolto da un macchinario aspiratore che si sarebbe staccato durante il trasporto su un autoarticolato e lo ha centrato.

I colleghi hanno subito dato l'allarme e sul posto è arrivato il personale sanitario con il Falco ma per l'uomo non c'era più niente da fare. In località paludi si sono portati anche le forze dell'ordine e il personale della Spisal per le indagini e per ricostruire colpe e responsabilità.

Zeljko Manarin era una persona molto conosciuta in quanto fondatore della prima associazione italo-croata della provincia di Belluno. Era residente nella vicina Ponte nelle Alpi ed era tornato nel Bellunese con la sua famiglia dopo che alla fine dell'800 i parenti erano emigrati in Croazia partendo dalla zona di Erto-Casso.