Tragedia sul lavoro, la vittima è Mirco Balzano. E' precipitato per 60 metri dalla funivia, si è spezzata la corda di sicurezza

L'operaio di 48 anni, Mirco Balzano, è precipitato per una sessantina di metri dalla funivia durante alcuni lavori in vista della stagione estiva. I carabinieri e la guardia di finanza attivi per ricostruire la tragedia

ORTISEI. E' Mirco Balzano la vittima del terribile incidente sul lavoro in Alto Adige. L'operaio è precipitato per circa 60 metri dalla funivia. Vano l'intervento della macchina dei soccorsi, il 48enne è morto.

L'allerta è scattata intorno alle 9.30 di oggi, giovedì 18 maggio, quando un operaio è caduto da una grande altezza nel corso di alcuni lavori alla funivia Seceda in val Gardena (Qui articolo).

In vista della riapertura della stagione estiva, il tecnico manutentore era operativo in altezza per alcuni lavori quando, secondo le prime informazioni e ricostruzioni, la corda cui era legato si sarebbe spezzata.

Il 48enne, originario di Greve in Chianti in Toscana e residente in val Gardena da quasi 20 anni, è precipitato per una sessantina di metri. Un volo terribile che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, soccorso alpino, guardia di finanza e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Le condizioni sanitarie di Balzano sono apparse fin da subito estremamente gravi e da Bolzano è decollato l'elicottero Pelikan con a bordo l'equipe medica d'urgenza.

Vani i tentativi degli operatori sanitari, il 48enne è morto sul colpo. A ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle misure di sicurezza la guardia di finanza e i carabinieri.