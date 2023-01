Tragedia sulla Statale del Brennero. Morta una persona in un frontale tra un camion e un'auto

L'impatto, avvenuto a Marco di Rovereto, tra i due veicoli è stato violentissimo e per la persona alla guida della macchina non c'è stato nulla da fare

ROVERETO. Tragico frontale questa sera a Rovereto dove una persona ha perso la vita. A scontrarsi un camion e una macchina per un impatto violentissimo, come si può vedere dall'immagine.

I fatti sono successi intorno alle 17.40 lungo la statale del Brennero all'altezza della ditta Fir in zona Marco di Rovereto. Lo scontro frontale ha visto un'auto finire contro un camion con la prima che si è accartocciata sotto la motrice del secondo.

Da subito le condizioni della persona a bordo dell'auto sono parse disperate, schiacciata tra le lamiere del mezzo e dopo un impatto fortissimo. Vista la gravità della situazione sul posto sono intervenuti i sanitari tramite l'elicottero decollato da Trento. Inoltre sul luogo dell'incidente sono stati chiamate anche un'ambulanza e due auto sanitarie.

I vigili del fuoco di Rovereto e i permanenti di Trento sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area ed estrarre il corpo dalle lamiere. La viabilità è stata in tilt in quel tratto di strada con i pompieri ad occuparsi anche dalla gestione del traffico assieme al personale delle forze dell'ordine che indaga per ricostruire la corretta dinamica dell'accaduto. Ferito l'autista del camion che è stato affidato ai sanitari per le cure del caso.