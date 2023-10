Tragedia sulla strada del Caffaro: terribile scontro tra un'auto e una moto, muore il centauro Stefano Gatti

L'incidente è avvenuto poco dopo Bagolino. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 58enne che era in sella alla moto

LAVENONE. Tragico incidente stamani sulla strada Provinciale 237 del Caffaro all'altezza di Lavenone, comune confinante con Bagolino, vicino al confine con il Trentino. A perdere la vita un motociclista di 58 anni dopo un violentissimo impatto contro un'auto che proveniva in senso opposto.

La vittima si chiamava Sergio Gatti ed era di Nave dove era molto conosciuto perché con il fratello Claudio erano i titolari della Idraulica Gatti un'istituzione nella zona con 40 anni di storia. Una ditta artigiana avviata dal padre e proseguita ed ampliata dai figli, dal 1996 diventa Idraulica F.lli Gatti snc che lavora nel campo del termo-idrico-sanitario, nonché di sistemi per la climatizzazione dell’aria.

Secondo una prima sommaria ricostruzione il conducente dell'auto, condotto in ospedale in stato di shock, avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con la moto.

I sanitari si sono portati immediatamente sul posto ed è stato attivato anche l'elisoccorso ma, purtroppo, per il centauro non vi era più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale di Valle Sabbia e la polizia stradale di Salò. Lunghe code si sono formate sulla provinciale per permettere l'arrivo dei soccorsi, i rilievi delle forze dell'ordine e la pulizia strada.