Tragico frontale moto - auto sulla provinciale del Caffaro: muore un centauro di 58 anni

L'incidente è accaduto nella mattinata odierna all'altezza dell'abitato di Lavenone. Troppo violento l'impatto tra i due mezzi: sul posto anche l'elisoccorso ma, arrivati sul luogo dell'incidente, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'automobilista è stato portato in ospedale in stato di shock