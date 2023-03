Tragedia tra i boschi, muore travolto e schiacciato da un tronco mentre è al lavoro

BAGOLINO. Travolto da un tronco mentre era al lavoro tra gli alberi della sua proprietà. La tragedia si è consumata questa mattina a Bagolino al confine tra Lombardia e Trentino. A perdere la vita un uomo di 52 anni. A dare l'allarme il figlio dell'uomo che si trovava al lavoro insieme a lui.

Una tragedia terribile avvenuta in un podere privato nella frazione di via Cerreto, e a nulla è valso il volo in elicottero dei sanitari che sono giunti sul posto per cercare di soccorrere l'uomo. Troppo gravi erano le ferite riportate dallo schiacciamento avvenuto dopo la caduta del tronco.

L'allarme è scattato intorno alle 11 e sul posto la centrale operativa del 112 ha mandato un'ambulanza e l'elicottero decollato da Brescia. Con questi anche i vigili del fuoco di Storo per l'assistenza tecnica all'elicottero e per rimuovere il tronco sotto il quale era finito l'uomo che, come detto, non ce l'ha fatta.

Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto che, dalle prime risultanze, pare riconducibile a un tragico incidente.

