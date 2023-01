Tremendo frontale fra una macchina e un furgone (FOTO): un uomo di 65 anni è morto. Giornata drammatica sulle strade venete

L'incidente attorno a mezzogiorno, l'uomo di 65 anni è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Altre due persone sono rimaste ferite

Contenuto sponsorizzato

PADOVA. E' ancora una giornata drammatica sulle strade in Veneto. Attorno a mezzogiorno a Cittadella, in provincia di Padova, un tremendo incidente ha visto la morte di un uomo di 65 anni, Adriano Comin.

Il tremendo schianto è avvenuto sulla "Postumia" a Cittadella, una macchina e un furgone si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano un cavalcavia. L'impatto è stato davvero violentissimo.

Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco che hanno estratto dal furgoncino il 65 enne. L'uomo dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato in elicottero all'ospedale dove però poco dopo è morto.

Altre due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.

La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per diverse ore per consentire prima i soccorsi poi i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.