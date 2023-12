Un furgone scivola nella neve (FOTO), il mezzo resta in bilico sul ciglio della strada con il rischio di rovesciarsi. Complesso intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per recuperare un furgone rimasto in bilico sul ciglio della strada

BADIA. Complesso intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza e recuperare un furgone finito in bilico sul ciglio della strada.





L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, mercoledì 13 dicembre, nella zona di La Villa, frazione del Comune di Badia.





Un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, è scivolato anche a causa del fondo stradale reso particolarmente scivoloso per la neve e il ghiaccio.





A quel punto il furgone è andato in bilico con il rischio di rovesciarsi nella scarpata a lato della carreggiata.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di zona. Il mezzo è stato agganciato e stabilizzato per evitare che potesse ulteriormente scivolare.

Da lì è stato poi trainato nuovamente sulla carreggiata a seguito di una lunga e delicata attività.