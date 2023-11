Una frana si stacca dalla montagna e piomba sulla fermata delle corriere. Strada chiusa e disgaggi della parete in corso

I tecnici sono al lavoro per la messa in sicurezza della parete, una frana si è staccata e un masso è finito all'altezza della fermata delle corriere

SOVRAMONTE. Una frana si è staccata dalla montagna e un masso è piombato sulle fermata delle corriere.

Il distacco, spiega Veneto Strade, è avvenuto lungo la Sr50 in località Val Rosna, sul territorio di Sovramonte, che collega Ponte Oltra e Pontet. I tecnici sono operativi per una bonifica della parete e per la messa in sicurezza dell'area, l'arteria è attualmente chiusa nel tratto compreso tra le due gallerie.





La viabilità è deviata sulla vecchia Sr e il transito è regolato da un senso unico alternato. Nella mattinata è stata riaperta la Sp2 della val del Mis, mentre restano chiuse la Sp21 Quero e la Sp33 di Sauris.

Nel frattempo è stata diramata l'allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria e Toscana per un nuova ondata di maltempo che dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 4 novembre, investirà gran parte d'Italia (Qui articolo).

Dopo la breve tregua di queste ore, previsto un peggioramento del meteo anche sul Trentino. La previsione è di pioggia e neve a partire dai 1.300-1.500 metri, localmente anche a quote inferiori (Qui articolo).