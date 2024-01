Grossa frana sulla statale e sulla ferrovia della Valsugana (FOTO e VIDEO), traffico deviato e sospesa la circolazione dei treni a Primolano

BASSANO. Tutti i treni e tutti gli autobus non viaggiano tra Primolano e Bassano del Grappa e viceversa, questo a causa di una frana avvenuta in zona San Marino-Carpenè Valstagna.

Le corse della linea ferroviaria sono al momento regolari in entrambe le direzioni ma si fermano a Primolano. La società Trentino Trasporti comunica quindi che non sarà quindi possibile prenotare il posto biciclette sui treni tra Primolano e Bassano fino a lunedì 15 gennaio compreso.

"Le strutture tecniche della Provincia di Trento - comunica piazza Dante - monitorano la situazione per il territorio di competenza e sono in costante contatto con i colleghi del Veneto per quanto riguarda la chiusura, causa frana, della statale 47 della Valsugana e della ferrovia in provincia di Vicenza".

Momenti di paura nella mattina di oggi, venerdì 12 gennaio, quando si è staccata una frana lungo la strada statale 47 della Valsugana sul Comune di Valbrenta a una decina di chilometri dal confine. Massi e roccia, anche di grandi dimensioni, sono piombati sull'arteria e sulla ferrovia.

Fortunatamente, secondo le prime ricostruzioni, nessuno sarebbe rimasto ferito e coinvolto nell'evento. Gli operai sono attivi per rimuovere il materiale e per ripristinare la viabilità.

Si lavora alle attività per le verifiche tecniche sulla stabilità e la messa in sicurezza del versante franato nelle scorse ore. "Se le operazioni procederanno come previsto - dice la Provincia - nei prossimi giorni potrà essere programmata la riapertura parziale della strada".

La strada statale 47 della Valsugana è chiusa in direzione nord all'altezza dello svincolo Solagna-Campese. Per quanto riguarda la viabilità, il collegamento è garantito dalla deviazione sulla SS50 bis/var che porta ad Arsiè (con il bivio per il Primiero), Feltre, Belluno o verso la pianura.

Il Servizio gestione strade sta provvedendo a informare gli utenti della chiusura e deviazione con i pannelli a messaggio variabile posti sia lungo la tangenziale di Trento che lungo la Valsugana. "Per il momento - comunica la Provincia - non si registrano particolari disagi al traffico". Sospesa anche la circolazione ferroviaria, in azione i tecnici di Rfi per consentire la regolare ripresa dell'intera linea.