Una serie di violenti nubifragi sul Trentino: pesanti grandinate e forti raffiche di vento (VIDEO). Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco

TRENTO. Non c’è una zona in provincia di Trento che nelle scorse ore non sia stata interessata dai nubifragi che hanno colpito il nord Italia. Nella notte fra il 24 e il 25 luglio infatti una serie di violenti temporali, spesso accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, si sono abbattuti sul Trentino.

Moltissimi corpi dei vigili del fuoco sono stati mobilitati su tutto il territorio, sono stati oltre 200 gli interventi per allagamenti, alberi abbattuti e smottamenti. Il maltempo era atteso ma forse i danni hanno superato le previsioni.

In alcune aree i chicchi di grandine hanno superato le dimensioni di una palla da tennis. Diverse auto sono state danneggiate e non si contano i vetri mandati in frantumi. Non solo, le pesanti piogge hanno allagato molti scantinati e alcuni piazzali con i vigili del fuoco costretti a intervenire. Inoltre i temporali sono stati spesso accompagnati da fulmini.