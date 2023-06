Violento scontro fra due auto, coinvolta una ragazza incinta trasportata all'ospedale di Trento

BORGO VALSUGANA. Sono tre le persone coinvolte, fra cui una ragazza incinta, nell'incidente che è avvento ieri sera attorno alle 20.10.

Sulla dinamica esatta sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Due vetture si sono scontrate in via Puisle a Borgo Valsugana.





L'impatto è stato violentissimo. Immediata la risposta dei vigili del fuoco che sono intervenuti con furgone attrezzato con pinze idrauliche e autobotte.

All'arrivo sul posto, si è potuto constatare che erano 3 le persone coinvolte. Tra gli autisti alla guida anche una ragazza incinta. Prontamente soccorsi da 2 equipaggi del 118 di Trentino emergenza con un'ambulanza poi diretta al nosocomio di







Borgo Valsugana per sottoporre ad accertamenti i 2 pazienti non gravi, mentre la seconda dirottata all'ospedale di Trento con a bordo la giovane autista.