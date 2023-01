Weekend di rientro, lunga coda di auto sull'A22 da Bolzano ad Affi: veicoli fermi all'altezza di Rovereto

Con la fine delle festività ed il rientro dei molti turisti arrivati sul territorio, come previsto la situazione è complicata oggi sull'Autostrada del Brennero, dove si segnalano forti rallentamenti e code da Bolzano fino ad Affi

TRENTO. Domenica di rientro sull'A22 con la fine del periodo di festività: fin dalla mattinata di oggi (8 gennaio) lungo l'Autostrada del Brennero sono stati segnalati forti rallentamenti in direzione Sud, nel tratto compreso tra Bolzano ed Affi.

Molti infatti i turisti che hanno pianificato il rientro nella giornata di oggi dopo aver passato le ferie tra Capodanno e Natale sul territorio: in generale l'intero tratto autostradale è caratterizzato code 'a fisarmonica', anche se in alcuni punti (come all'altezza di Rovereto) i veicoli sono fermi.

Regolare invece lo scorrimento del traffico verso Nord, dove non sono state segnalate criticità. Già nella giornata di ieri (Qui Articolo) la situazione era stata pesante sull'Autobrennero, dove per questo weekend era infatti prevista una situazione di traffico da bollino nero (Qui Articolo).

Fortunatamente al momento non si registrano incidenti anche se i tempi di percorrenza in direzione Sud sono aumentati di molto scendendo dal capoluogo altoatesino. La situazione dovrebbe comunque migliorare nel tardo pomeriggio, con la previsione di traffico regolare anche verso Sud a partire dalle 18.