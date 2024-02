Addio a Lorena Dal Col, l'insegnante e giudice di gara si è spenta a 68 anni: "Un terribile lutto, si è fatta amare da tutto il movimento sportivo"

Molto conosciuta per il suo lavoro come insegnante alla scuola dell'infanzia tra la Valsugana e l'Altopiano di Pinè, la 68enne si è distinta per l'impegno nello sport in qualità di giudice di gara di atletica leggera della Fidal e del Csi. La polisportiva Oltrefersina: "Solare, disponibile, positiva, con un sorriso per tutti, ci mancherai"

TRENTO. Addio a 68 anni a Lorena Dal Col. Un lutto che colpisce il Trentino e il mondo sportivo.

Molto conosciuta per il suo lavoro come insegnante alla scuola dell'infanzia tra la Valsugana e l'Altopiano di Pinè, la 68enne si è distinta per l'impegno nello sport in qualità di giudice di gara di atletica leggera della Fidal e del Csi con il marito Alberto Beber.

"Un terribile lutto ha colpito il Gruppo giudici di gara e tutta l'atletica trentina per la scomparsa dell'apprezzatissima giudice Lorena Dal Col. Questo fine gennaio ha privato l'atletica trentina del tuo sorriso. Un sorriso che si è spento dopo una coraggiosa battaglia con la malattia, salutando purtroppo per l'ultima volta il marito Alberto, i quattro figli e tutti i suoi cari".

La 68enne si è spenta negli scorsi giorni, lasciando un grande vuoto nella comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa. Un impegno e una passione nell'ambito sportivo riconosciuto a livello generale, tanto che nel dicembre dell'anno scorso aveva ricevuto, con il marito, il premio Fidal di Giudice dell'anno.

"In pista come apprezzato giudice, Lorena Dal Col ha permesso in questo decennio di presenza sui campi gara di farsi amare e stimare da tutto il movimento, lo stesso che oggi piange la sua scomparsa, poche settimane dopo aver compiuto 68 anni. Il presidente Dino Parise e il fiduciario Ggg Dietmar Herbst, a nome di tutta l'atletica trentina, si stringono in un caloroso abbraccio attorno ad Alberto - a sua volta giudice di gara - e all'intera famiglia".

A ricordarla anche la Polisportiva Oltrefersina con un post sui social network. "Solare, disponibile, positiva, con un sorriso per tutti, ci mancherai Lorena. Fai buon viaggo e proteggici da lassù. Grazie per la tua dedizione, la tua passione e il tuo amore per la famiglia, lo sport e per la vita. Un abbraccio forte ad Alberto, ai tuoi figli e ai tuoi cari dagli amici dell'Oltrefersina".