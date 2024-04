Alla Music Arena arrivano anche i grandi della musica italiana: i Pooh, Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi per il Trentino Summer Festival

TRENTO. I Pooh, Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi: arrivano anche i grandi della musica italiana alla Music Arena di Trento e dopo un turbinio di nomi di rapper, trapper e compagnia cantante che andranno a colorare la doppia tre giorni di Trentino Spettacolo & Musica prima, (l'11, 12 e 13 giugno) e del Trentino Love Fest (l'11, 12 e 13 luglio) è stata ufficializzato che anche il Trentino Summer Festival si terrà nell'arena di San Vincenzo.

Dopo anni nelle più belle piazze di Trento - Piazza Duomo e Piazza Fiera - il Festival prende al balzo l'opportunità di ingrandirsi e arricchire la programmazione della Music Arena di Trento. L’estate 2024 vedrà la presenza di tre grandi concerti con: i Pooh (il 9 luglio), Fiorella Mannoia (4 agosto) e Umberto Tozzi (5 settembre).

Il Festival ideato da Roland Barbacovi e Alessandro Raffaelli ormai è diventato un'appuntamento fisso nell'estate trentina. Anche quest’anno il Trentino Summer Festival offrirà quindi 3 grandi concerti per un pubblico che arriverà dalla città , dal Trentino e da tutta Italia per assistere a questa prestigiosa edizione che ha sempre portato a Trento grandi artisti nazionali e internazionali.

''L’organizzazione del “Trentino Summer Festival” non sarebbe possibile senza la sinergia tra diversi enti e sponsor, - spigano gli organizzatori - con in prima linea il Centro Servizi Culturali Santa Chiara , primo partner del Festival. Un ringraziamento particolare al presidente Fugatti e alla vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa, all'assessorato al turismo della Provincia di Trento, a Trentino Marketing, alla Banca per il Trentino Alto Adige e a tutti i prestigiosi partners che si aggiungeranno nei prossimi giorni''.

Per acquistare i biglietti la prevendita a Trento è affidata a Radio Dolomiti, Promoevent mentre in Provincia di Bolzano in tutte le librerie Athesia. Internet: www.ticketone.it.

Per informazioni: Tel. 0473 270256 e-Mail: info@showtime-ticket.com www.showtime-ticket.com www.facebook.com/Showtime.Agency www.instagram.com/showtime.agency