Alla Trentino Music Arena arriveranno gli autori di “The Final Countdown”: Fugatti lancia gli 'Europe'

TRENTO. Impossibile non conoscere “The Final Countdown”. Alla Trentino Music Arena arriveranno gli Europe.

Ad annunciarlo è il governatore Maurizio Fugatti che ancora una volta sui social ha deciso di lanciare un concerto. L'appuntamento è previsto per il prossimo 3 settembre.

“Questa sarà un'occasione unica per tutti noi per vivere una serata indimenticabile all'insegna della grande musica. Preparatevi ad ascoltare dal vivo le loro hit senza tempo come 'The Final Countdown' e 'Carrie'” scrive Fugatti.

Sarà un'estate con diversi protagonisti della scena musicale (QUI L'ARTICOLO), si partirà a giugno, con una tre giorni che vedrà protagonisti in particolare giovani stelle della scena rap e trap italiana, da Anna al produttore Drillonaire, da Nerissima Serpe a Papa V, da Silent Bob a Tony Boy, oltre che la giovane cantautrice Clara (che ha partecipato a Sanremo 2024 con la sua Diamanti Grezzi) e lo spettacolo offerto da Voglio tornare negli anni '90.

Il mese successivo spazio poi ancora alla scena rap, con Il Tre e Mecna, e al cantautorato di Ariete, Fabrizio Moro, Margherita Vicario e Santi Francesi oltre che alla voce di Kelly Joice. Sul palco arriveranno poi anche il rapper Capoplaza e Achille Lauro.