Trentino Music Arena, ecco i nomi ufficializzati in vista dell'estate (ma è ancora “mistero” sul concerto dei Subsonica)

TRENTO. Il Trentino Spettacolo & Musica prima, l'11, 12 e 13 giugno, seguito dalla nuova edizione del Trentino Love Fest (gli stessi giorni di luglio) e poi ancora una serata conclusiva, a settembre, con headliner Achille Lauro: nel mezzo, il “mistero” relativo al concerto dei Subsonica, la cui data trentina è stata annunciata dalla band ma del quale il Centro Culturale Santa Chiara non sa “nulla”.

Tra diverse conferme da una parte e una buona parte di artisti ancora da annunciare (assicurano i vertici del Santa Chiara) dall'altra, l'estate alla Trentino Music Arena sta insomma prendendo definitivamente forma, in attesa di capire nel dettaglio come lo spazio sarà organizzato in vista dei concerti in programma, con informazioni relative, in particolare, alla capienza dell'Arena che nel 2022 ha accolto oltre 100mila persone per il concerto di Vasco Rossi (probabilmente la capienza massima si aggirerà comunque tra i 10 ed i 20mila posti)

Si partirà insomma in giugno, con una tre giorni che vedrà protagonisti in particolare giovani stelle della scena rap e trap italiana, da Anna al produttore Drillonaire, da Nerissima Serpe a Papa V, da Silent Bob a Tony Boy, oltre che la giovane cantautrice Clara (che ha partecipato a Sanremo 2024 con la sua Diamanti Grezzi) e lo spettacolo offerto da Voglio tornare negli anni '90. Il mese successivo spazio poi ancora alla scena rap, con Il Tre e Mecna, e al cantautorato di Ariete, Fabrizio Moro, Margherita Vicario e Santi Francesi oltre che alla voce di Kelly Joice.

All'elenco, per entrambe le iniziative, si aggiungeranno poi altri nomi nelle prossime settimane, assicura a il Dolomiti il direttore del Centro Culturale Santa Chiara Massimo Ongaro, in vista anche della serata di chiusura della stagione estiva (che, tra gli altri, il 29 agosto vedrà sul palco della Trentino Music Arena anche il rapper Capoplaza) con headliner a Trento, il 7 settembre, Achille Lauro.

Il punto interrogativo, come anticipato, rimane sulla data annunciata a Trento dai Subsonica: “Per noi – dice Ongaro – quella data non esiste, non ne sappiamo nulla. Per gli altri appuntamenti in programma arriveranno invece nuove informazioni e annunci più avanti”. Ancora da stabilire, in conclusione, l'allestimento dell'Area di San Vincenzo: informazioni precise sulla capienza e l'organizzazione degli spazi sono comunque attese a breve visto che nella giornata di ieri, precisa ancora Ongaro, è stata licenziata la piantina definitiva per la Trentino Music Arena.