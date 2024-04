Caos Music Arena, i Subsonica annunciano la data del concerto di Trento ma in Trentino è tutto ancora ''indefinito''

La band torinese ha annunciato una serie di date e i Subsonica prevedono un concerto alla Trentino Music Arena. Non ci sono conferme trentine, nessuna presa di posizione ufficiale del Centro servizi culturali Santa Chiara mentre Bonfanti: "Work in progress"

TRENTO. Tappa a Trento per i Subsonica e biglietti già in vendita. La pubblicazione della data del concerto crea qualche grattacapo in Trentino.

Dopo il successo in questi mesi via libera a una serie di concerti de "La bolla tour" per la tournée estiva dei Subsonica. Il palcoscenico è quella della Trentino Music Area, la data è venerdì 2 agosto.

Un annuncio che crea qualche fibrillazione in Trentino, un po' tutti colti alla sprovvista dalla fuga in avanti arrivata da Milano. Il biglietto (fino a un massimo di 6 ticket a persona) costa 40,25 euro ma ancora non si conoscono i dettagli della partita. Non è ancora nota, per esempio, la capienza attesa all'area di San Vincenzo.

"C'è la conferma e c'è la data ma è ancora tutto indefinito", commenta Fausto Bonfanti di Intersuoni-Associazione Crisalide. "C'è da allestire l'area e parlare della gestione dell'evento con Provincia e Centro servizi culturali Santa Chiara. E' ancora work in progress". Ma per il resto resta molto abbottonato e lascia intendere che l'annuncio è più una fuga di notizie.

La Provincia avrebbe deciso per un ulteriore stanziamento di 700 mila euro per "acquistare materiale e servizi per gli allestimenti nell’area San Vincenzo a Trento, per i prossimi eventi del 2024". Ma la delibera di piazza Dante per il concerto dei Subsonica e dare il via agli interventi per predisporre e preparare l'arena sarebbe stata in lavorazione, attesa per i prossimi giorni con i contorni dell'evento più chiari.

Ma l'annuncio, infatti, non arriva dai canali ufficiali della Provincia o del Centro servizi culturali Santa Chiara. Le istituzioni trentine ancora non si sono espresse. E' stata direttamente la band a comunicare la data. Dopo Livorno (maggio), Padova, Legnano e Collegno (giugno), Roma, Napoli, Genova, Cento e Cattolica a luglio, ecco che il mese di agosto si apre a Trento, prima di proseguire con Lignano, Locorotondo e Brescia.

Attende di avere dettagli e di capire di più sulla partita anche il Centro servizi culturali Santa Chiara, all'oscuro dell'organizzazione del concerto. Non ci sono ancora commenti ufficiali, fa sapere a il Dolomiti l'ente di via Santa Croce. Tutto è ancora in evoluzione e l'unica certezza è la data, lanciata dai Subsonica.