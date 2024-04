Il concerto dei Subsonica a Trento? Il Centro Santa Chiara: " Per noi non esiste e non ne sappiamo nulla", e sulla delibera di Gerosa: "Bene, all'interno elementi importanti"

L'annuncio dei Subsonica era arrivato nei giorni scorsi ma per chi gestisce la Trentino Music Arena non esiste alcun evento. Il direttore del Centro Servizi Santa Chiara a il Dolomiti: "Non ne sappiamo nulla e non è previsto. Se qualcuno prendere delle iniziative non opportune ne risponde"

TRENTO. Il concerto di Subsonica alla Trentino Music Arena? “Non esiste, non abbiamo concordato nulla”. A mettere una parola chiara sull'evento annunciato nei giorni scorsi è stato il direttore del Centro Servizi Santa Chiara, Massimo Ongaro che a il Dolomiti ha confermato chiaramente che non è previsto alcun genere di concerto della band all'Arena di Trento sud.

L'annuncio aveva creato qualche fibrillazione in Trentino e soprattutto tante persone erano state colte alla sprovvista dalla fuga in avanti arrivata da Milano.

"C'è la conferma e c'è la data ma è ancora tutto indefinito", aveva commentato al nostro giornale martedì Fausto Bonfanti di Intersuoni-Associazione Crisalide (QUI L'ARTICOLO). "C'è da allestire l'area e parlare della gestione dell'evento con Provincia e Centro servizi culturali Santa Chiara. E' ancora work in progress". L'annuncio era sembrato, però, più una fuga di notizie.

Direttore Ongaro, ci sarà oppure no il concerto dei Subsonica a Trento?

Posso confermare che quel concerto non risulta. Non abbiamo concordato nulla in tal senso. Anche per me è stata una sorpresa. Io apprezzo quel gruppo e mi dispiace che siano stati coinvolti in questa vicenda. Ma a noi, ripeto, non risulta nulla.

Ma visto quello che è successo, come Centro Santa Chiara vi state tutelando in qualche modo?

Abbiamo chiesto agli organizzatori di evitare di prendere questo tipo di iniziative. Fare un concerto , che effettivamente non abbiamo ancora sistemato dal punto dell'agibilità l'area, mi sembra proprio una cosa insolita.

Avete inviato una diffida?

Le comunicazioni intercorse non sono volutamente di dominio pubblico. Certe cose meglio tenerle così. Non vogliamo danneggiare nessuno, se qualcuno prende delle iniziative non opportune ne risponde.

Da lunedì 15 aprile era stata aperta la vendita dei biglietti.

Ma non esiste quel concerto. Io non ne so nulla e per noi questo evento non c'è e non ne voglio sapere nulla.

Dopo anni di confusione, finalmente la vicepresidente Francesca Gerosa ha firmato una delibera che pone dei paletti sia su come spendere quelle risorse sia su cosa proporre (no incitazione all'odio e alla violenza di ogni genere). Lei cosa ne pensa?

Non posso che essere d'accordo. Sono tutti elementi importanti che fanno parte di un progetto che non si esaurisce quest'anno ma che mira a diventare sostenibile in un triennio e che tiene conto delle economie per rendersi sostenibile. Si parla anche di altri introiti, di privati. Quest'anno sarà difficile, con i tempi che abbiamo, riuscire ad ottenere dei risultati importanti sul fronte della sponsorizzazione ma nei prossimi anni si può lavorare. Inoltre che si fissino dei paletti in qualche modo ci aiuta a governare la programmazione e mette in evidenza che questa iniziativa ha anche delle ricadute che sono culturali, sociali ed economiche. Basta pensare dal punto di vista occupazionale. Per questo non posso che essere d'accorso con questa delibera.