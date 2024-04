Casa rischia di crollare sulla statale e sulle abitazioni vicine: intervengono i vigili del fuoco per la demolizione

BELLUNO. Vecchia abitazione pericolante rischia di crollare sulla statale 52 e sulle case vicine a Lorenzago di Cadore, nel Bellunese: intervengono i vigili del fuoco per la demolizione della struttura.





L'edificio a rischio, precisano i pompieri, era in stato di degrado da molti anni con il tetto ed i solai già crollati. Per la particolarità delle operazioni e per la necessità di creare un'area interdetta, la demolizione è stata quindi eseguita dai vigili del fuoco con mezzi di movimento terra.





Alle prime luci dell'alba è stato quindi eseguito l'abbattimento dell'edificio mentre i pompieri sono ancora al lavoro per ultimare la rimozione dei detriti nell'area. Impiegati in tutto 6 mezzi movimento terra e oltre 15 operatori.