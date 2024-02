Dopo mesi è stato trovato Tullio Zandron. Un escursionista nel bosco si è imbattuto nei resti dell'84enne e ha lanciato l'allarme

Dopo 8 mesi è stato trovato Tullio Zandron. L'84enne si era allontanato per una passeggiata dalla residenza per anziani a Terzolas nel giugno dell'anno scorso e non aveva più fatto ritorno

MALE'. E' stato trovato Tullio Zandron, l'84enne scomparso nel giugno dell'anno scorso in val di Sole. Il corpo è stato individuato da un escursionista che prima ha notato qualcosa nel bosco, così si è avvicinato e si è imbattuto nei resti dell'anziano. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di risalire all'identità e di riconoscere la persone dagli indumenti e dagli effetti personali.

Il corpo di Zandron è stato trovato a quota 1.000 metri circa ai margini di una strada forestale a monte di Arnago, località che rientra nel territorio di Malè. Le ipotesi sono quelle di un malore o di un tragico incidente, forse scivolato e ruzzolato nel bosco. Gli indumenti sono perfettamente intatti, riferiscono i carabinieri, e si esclude un'aggressione di qualche animale, compreso un orso.

Gli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine escludono inoltre aggressioni, una morte violenta o la responsabilità di terzi. Si è trattato quindi di un tragico incidente. A intervenire i carabinieri della stazione di Malè, i vigili del fuoco di Malè e il soccorso alpino.

Scomparso il 2 giugno dell'anno scorso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle 14 di oggi, venerdì 16 febbraio. A imbattersi nei resti di Zandron è stato un escursionista, residente in val di Sole, che ha subito interessato il Numero unico per le emergenze.

L'84enne era scomparso dal convento dei frati cappuccini, cioè la residenza per anziani dove era ospitato a Terzolas. Originario di Coredo, si era allontanato come al solito per una passeggiata ma non aveva più fatto ritorno e così era scattata una vasta e intensa operazione di ricerca.

I soccorritori avevano setacciato tutta la val di Sole con decine di volontari impegnati tra i vigili del fuoco di Terzolas, Caldes, Malè, Cavizzana, Rabbi e Commezzadura ma anche i permanenti da Trento e i carabinieri, oltre al soccorso alpino, i droni e i cani da ricerca.

La dash cam di un'auto parcheggiata in zona avevano immortalato il passaggio di Zandron in via Trento (all'altezza del ponte in località Pondasio) in direzione di Malè. E lì si erano ulteriormente concentrate le attività dei soccorritori. Ma dell'84enne si erano completamente perse le tracce. Grande camminatore, il suo corpo è stato trovato nella zona di Arnago.