E' in vacanza ma il vigile del fuoco di Gardolo si arrampica, con il fratello, sul balcone e spegne un incendio causato dai botti: "Un grandissimo esempio di valori"

Quella che arriva da Capaci è una bellissima storia di amore per il prossimo. Protagonista della vicenda, Roberto Giammona, vigile del fuoco volontario di Gardolo, che insieme al fratello ha messo sotto controllo un incendio divampato sul balcone di un appartamento mentre si trovava in Sicilia con i parenti per festeggiare l'anno nuovo

PALERMO. Quella che arriva da Capaci, Palermo, è una bellissima storia di amore per il prossimo. Protagonista della vicenda, Roberto Giammona, vigile del fuoco volontario di Gardolo, che insieme al fratello ha messo sotto controllo un incendio divampato sul balcone di un appartamento mentre si trovava in Sicilia con i parenti per festeggiare l'anno nuovo.

Tutto è successo la notte di San Silvestro, quando in un'abitazione di Capaci è divampato un rogo, forse per colpa dei botti di Capodanno. A prendere fuoco il balcone di un appartamento al primo piano di un condominio: fortunatamente, mentre gli inquilini erano fuori.

Notato il fumo, subito è intervenuto un ispettore di polizia in servizio alla questura di Vibo Valentia, che si è arrampicato per provare a spegnere le fiamme con dei tappeti trovati stesi. Accanto a lui, il fratello Roberto, vigile del fuoco volontario di Gardolo, che ha messo a disposizione la propria esperienza per riuscire nell'intento.

Un gesto di grande coraggio e solidarietà, che ha inevitabilmente colpito il proprietario dell'appartamento, che ha tenuto a ringraziare il vigile del fuoco per iscritto: "Sono Argento Leandro, residente a Capaci. Nella notte di Capodanno il balcone di casa mia è stato protagonista di un rogo, forse causato da petardi o da un cortocircuito (sono in corso le indagini ndr)".

"Scrivo per fare una nota di grandissimo merito a Roberto Giammona, la cui famiglia abita nel mio condominio. Infatti, Roberto, resosi conto dell'incendio si è prontamente messo in azione cercando di risolvere la situazione, preoccupato per la possibile presenza di persone all'interno dell'appartamento. Un grandissimo esempio di valori come sacrificio, prontezza e attitudine verso l'aiuto del prossimo".

Un episodio che non ha potuto che rendere incredibilmente orgogliosi anche i compagni ed il direttivo del Corpo di Gardolo, "per lo spirito di altruismo dimostrato da Roberto anche mentre libero dal servizio: spirito che contraddistingue i vigili del fuoco".