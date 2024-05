Esce di casa e scompare, ricerche in corso per la 65enne Antonietta De Boni

Per i familiari di Antonietta De Boni, 65enne di Santa Giustina, sono ore di grandissima apprensione. La donna è uscita di casa ieri, 5 maggio, ma non ha mai più fatto ritorno

BELLUNO. E' uscita di casa ieri, 5 maggio, intorno alle 11 di mattina per una passeggiata ma non è mai più rientrata. Per i familiari di Antonietta De Boni, 65enne di Santa Giustina, sono ore di grandissima apprensione.

La donna non dà notizie di sé da oltre un giorno. Nelle scorse ore, a lanciare l'allarme il marito ed i parenti e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto con un imponente spiegamento di forze fra vigili del fuoco con il supporto dell’elicottero, Soccorso alpino, Guardia di Finanza, carabinieri e Protezione civile.

Per ora, della 65enne non ci sarebbe però traccia. La donna, che abita vicino alla stazione ferroviaria di Santa Giustina, sarebbe uscita di casa a piedi con indosso una giacca di colore rosso, a tracolla ha un un altro giaccone rosso e delle scarpe bianche.

Durante la notte appena trascorsa sono state scandagliate tutte le vie principali del paese di Santa Giustina, nonché le vie di comunicazione che conducono sulle rive del fiume Piave. Questa mattina, 6 maggio, le ricerche sono riprese. Se qualcuno l'avesse vista o avesse delle informazioni, contatti tempestivamente il 112.