Follia a Milano, per ''divertirsi'' tendono un cavo d'acciaio sulla strada ad altezza uomo di notte: denunciati per tentata strage

MILANO. Dovrà rispondere di tentata strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. D'altronde quanto aveva messo in piedi era quanto di più folle e criminale si possa pensare: aveva tirato alle 2.30 di notte un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo lungo le due corsie di viale Toscana verso viale Isonzo, sulla circonvallazione di Milano.

Una strada che poche ore dopo sarebbe diventata molto trafficata frequentata da auto, moto e biciclette. Arrestato, ai carabinieri, avrebbe detto che si stava annoiando e che era un gioco. L'autore del gesto è un 24enne milanese con precedenti. A dare l'allarme un altro ragazzo, di 26 anni, che ha visto armeggiare tre ragazzi fuori dalla finestra nella via sottostante. Stavano agganciando il cavo d'acciaio da una parte a un albero e dall'altra con un moschettone. Una volta sul posto la polizia ha subito tranciato il cavo mettendo in sicurezza l'area e si è messa sulle tracce dei balordi criminali.

Uno, il 24enne in questione, è stato notato poco dopo grazie anche alle descrizioni del giovane che ha chiamato i soccorsi. E' stato accusato anche di ricettazione perché non ha spiegato da dove avessero recuperato il cavo. Ai carabinieri ha spiegato che non conosceva direttamente gli altri due soggetti che con lui avevano predisposto quella trappola mortale ma che li avrebbe conosciuti sui social. Le forze dell'ordine indagano per rintracciarli.