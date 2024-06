Forti temporali, grandine e raffiche di vento: nelle prossime ore scatta l'allerta gialla in Trentino

TRENTO. Dopo un paio di giorni di sole e temperature in risalita, in Trentino torna il maltempo: nel primo pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, gli esperti della protezione civile hanno diramato un avviso di "allerta gialla".

“Dal pomeriggio e soprattutto nella serata o tarda serata di oggi - recita il documento - il passaggio di una saccatura in quota in moto verso est determinerà lo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi che potrebbero essere associati a grandine di medie dimensioni, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo. I fenomeni temporaleschi intensi potrebbero verificarsi già nel pomeriggio a carattere isolato mentre sono attesi più diffusi in serata o tarda serata. I primi giorni della prossima settimana il tempo rimarrà instabile, a tratti perturbato, con temperature in calo”.

Insomma, grandine, fulminazioni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti che potrebbero creare qualche disagio sulla viabilità e sulle reti di comunicazione. L'indicazione alla cittadinanza è quella di “porre attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli; ed evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali o presso edifici con coperture instabili”.