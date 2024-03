G7, riaperta zona rossa. Ianeselli: “Viabilità senza intoppi. Qualcuno si è lamentato per il centro vuoto, ma i grandi eventi sono un investimento sul futuro della città”

TRENTO. Dopo lunghe ore di attività da parte di operatori, forze dell'ordine e autorità, la zona rossa scattata questa mattina nel centro storico di Trento per il “G7 industria, tecnologia e digitale 2024” è stata riaperta con la partenza delle ultime delegazioni straniere (scortate dal palazzo della Provincia all'imbocco dell'A22 dalla polizia locale). A confermarlo è Piazza Dante, che sottolinea come la città capoluogo, che ha ospitato i rappresentanti dei governi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti per il confronto sull'intelligenza artificiale, sia stata sorvegliata dalla Sala operativa provinciale, attiva dalle 7 di questa mattina alle 18 nella caserma dei Vigili del fuoco permanenti di Trento (con la coordinazione del dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait). Decine di operatori, dicono le autorità, che hanno monitorato la situazione relativa alla viabilità e alle emergenze di natura sanitaria e di soccorso tecnico, in stretto collegamento con la Questura.

“Tutte le fasi dell’evento sotto il profilo della safety – dice ancora la Provincia – sono state garantite grazie alla sinergia tra Servizio Gestione strade, Polizia locale di Trento Monte Bondone, Autobrennero, Servizio antincendi e Protezione civile, Servizio Prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza, Trentino emergenza, Federazione trentina dei Vigili del fuoco volontari, Croce rossa italiana del Trentino, Corpo forestale trentino e Comune di Trento. Tutte le Centrali operative sono state potenziate (da lunedì scorso la Polizia Locale ha risposto a tremila chiamate e 270 mail di richiesta informazioni), mentre tre ambulanze aggiuntive di Trentino emergenza e il nucleo CBRN (Chimico biologico radiologico nucleare) hanno garantito il soccorso sanitario in città. Accanto a 100 agenti di Polizia locale, in campo 16 Vigili del fuoco permanenti e volontari, 14 operatori del Corpo forestale e 12 operai stradali. I disagi al traffico lungo le principali arterie sono stati ridotti alle prime ore del mattino; gli automobilisti sono stati avvisati delle chiusure con i messaggi variabili sui pannelli dislocati lungo la tangenziale”.

Da parte del sindaco del capoluogo, Franco Ianeselli, è arrivato poi un grazie ai cittadini, alla polizia locale e alle forze dell'ordine: “Oggi sul fronte della circolazione stradale – scrive – tutto è andato al meglio: al di là di qualche rallentamento pomeridiano in via Brennero e in via Fratelli Fontana, le limitazioni del traffico legate al vertice del G7 sull’intelligenza artificiale non hanno creato grandi problemi. Al mattino le deviazione predisposte dalla polizia locale hanno funzionato molto bene mentre nel pomeriggio le chiusure a singhiozzo hanno evitato i temuti ingorghi”. L'intesa giornata di oggi ha visto la presenza, anche nelle sedi municipali di palazzo Geremia e di palazzo Thun, delle tredici delegazioni internazionali che hanno partecipato alla riunione ministeriale Industria e Tecnologia del G7. La chiusura di Piazza Dante tra le 14 e le 15, dice l'Amministrazione, e il conseguente spostamento delle fermate ha provocato qualche ritardo delle corse nel trasporto pubblico ma, vista la complessa organizzazione dell'evento, il bilancio è comunque positivo.

“Per il buon esito della giornata dobbiamo ringraziare innanzitutto i cittadini, che hanno compreso la situazione e hanno rispettato le indicazioni e i consigli riguardanti la circolazione stradale. Un plauso va anche alla polizia locale, che ha curato fin nei minimi dettagli la pianificazione della viabilità di questa giornata speciale e che oggi era presente in forze fin dall’alba nei possibili punti critici della rete stradale. Infine, il nostro grazie va a tutte le forze dell’ordine, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, che si sono occupati di tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Credo che per la città questo evento sia stato un successo e insieme una ribalta che dà lustro al nome di Trento in Europa e nel mondo. Oggi – conclude il primo cittadino – qualcuno si è lamentato perché il centro storico era vuoto a causa delle limitazioni imposte dal G7. Per i commercianti dunque non è certo stata una bella giornata. Però penso che i grandi eventi siano comunque un investimento sul futuro della città: e non solo dal punto di vista turistico, ma anche per attrarre investimenti e per far conoscere a livello internazionale l'eccellenza dei nostri centri ricerca e della nostra università”.