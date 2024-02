Grave frontale tra due furgoni sulla Gardesana (FOTO): conducenti estratti con le pinze idrauliche. Riaperta la strada dopo la rimozione dei mezzi

Il sinistro è avvenuto attorno alle 10 e 20 sulla Ss45 bis, quasi all'ingresso del paese di Dro: i due furgoni si sono schiantati frontalmente riportando gravi danni e sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale Santa Chiara di Trento. La statale è rimasta chiusa per circa 2 ore per permettere le operazioni di soccorso

TRENTO. E' stata riaperta la Ss45bis dopo il grave incidente avvenuto questa mattina (venerdì 23 febbraio) all'altezza di Dro, quasi all'ingresso del paese (Qui Articolo). Come riportato, a rimanere coinvolti sono stati due furgoni (un Iveco Daily che scendeva verso Arco e un Ford Transit che saliva verso Dro) che, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente riportando gravi danni.





Entrambi gli occupanti dei mezzi sono stati estratti dai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i pompieri volontari di Dro con 8 operatori e 3 mezzi insieme ai colleghi di Arco in supporto, e poi affidati ai sanitari per il trasporto in elicottero (insieme ad una terza persona rimasta ferita) all'ospedale Santa Chiara di Trento per tutte le attenzioni mediche del caso.





Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della polizia stradale, i carabinieri di Riva del Garda ed il servizio gestione strade. Oltre all'elisoccorso, nell'area sono intervenute anche tre ambulanze di Trentino emergenza, croce rossa e croce bianca. Ad occuparsi della rimozione dei veicoli autosoccorso Tasin e Toccoli.





Proprio per permettere le operazioni di soccorso, di rimozione dei furgoni e di messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal frontale, la Gardesana è stata temporaneamente chiusa riaprendo poco dopo mezzogiorno.