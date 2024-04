Grave incidente in Valsugana, si schianta con l'auto. Decolla l'elicottero, dispiegamento in forze dei soccorritori

Grave incidente in Valsugana, una persona si è schiantata con l'auto. Operazioni dei soccorritori in corso, avviate le manovre salvavita

CALDONAZZO. Grave incidente in Valsugana con le operazioni dei soccorritori ancora in corso. Presente anche l'elicottero con l'equipe medica d'urgenza.

L'allerta è scattata intorno alle 21 di oggi, mercoledì 3 aprile, lungo la strada provinciale 108 tra Caldonazzo e l'Altopiano della Vigolana.

Per cause ancora in corso di accertamento, forse un malore, un conducente ha perso il controllo dell'auto. La persona alla guida è rimasta intrappolata tra le lamiere dell'abitacolo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Caldonazzo, i permanenti di Trento e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre i pompieri hanno liberato la persona, priva di sensi e in probabile arresto cardiaco, per affidarla poi ai medici.

Il personale sanitario hanno avviato le manovre salvavita. Un incidente apparso molto grave e i soccorritori hanno attivato anche l'elicottero. Le attività sono in corso.

