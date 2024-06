Il trentino Tomas Franchini, impegnato in una ascesa in Perù, è stato visto precipitare: decine di soccorritori in campo tra cui due forti alpinisti spagnoli

Da ieri sono stati persi i contatti con la guida alpina e il noto alpinista trentino Tomas Franchini, impegnato in Perù. Attiva la Farnesina e l'ambasciata italiana a Lima. Attività di ricerca in corso

TRENTO. Una intensa ricerca a oltre 5 mila metri di quota nelle cordigliera andina in Perù. Una quindicina le unità in campo, attività rafforzate dalla presenza di due forti alpinisti spagnoli. Gli sforzi sono massimi per rimettersi in contatto con Tomas Franchini, guida alpina e noto alpinista trentino del quale non si hanno più notizie da domenica 2 giugno. A riferirlo è il fratello Silvestro in costante contatto con i soccorritori.

Il Trentino e la val Rendena seguono con grandissima apprensione la vicenda dell'alpinista e secondo le testimonianze Franchini è stato visto precipitare mentre si trovava su una parete verticale. A causa l'incidente, riferisce Silvestro, sarebbe stato il cedimento di una cornice di roccia e neve.

Guida alpina e noto alpinista di Madonna di Campiglio stava compiendo un'ascesa con un collega sul Monte Cashan nella zona di Huaraz a nord del Paese. L'allarme è stato lanciato dall'alpinista Cristobal Señoret.

A cercare Franchini attiva una squadra di soccorso locale e le autorità peruviane sono in contatto con l'unità di crisi della Farnesina. A seguire l'evoluzione delle ricerche anche l'ambasciata italiana a Lima.

Quella della Cordigliera è una zona molto conosciuta dall'alpinista di Campiglio, nel 2018 aveva portato a termine, con il fratello Silvestro, anche il concatenamento di alcune tra le cime più alte della Ande nel progetto "Los Picos 6500".

Negli ultimi anni ha dimostrato il suo livello con salite importanti, come quella all’inviolata parete ovest del Monte Edgar (6618 metri, Himalaya cinese) che gli è valsa la candidatura al Piolet d’Or, l’oscar dell’alpinismo. Nel 2019 invece in Cina ha affrontato in solitaria l’inviolata parete est del Lamo She (6070 metri).