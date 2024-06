Incidente sulle montagne, un escursionista precipita per decine di metri e finisce in un canale. Un 43enne trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale

Complessa operazione, anche per le presenza di nubi e vento a 2.200 metri, del soccorso alpino. Un escursionista è precipitato per svariati metri. A lanciare l'allarme il compagno di uscita. Un 43enne trasportato all'ospedale