In treno con 10 chili di hashish 'marcati' con la foto di Putin: arrestata una coppia di trafficanti

VERONA. Dosi di hashish confezionate in panetti 'marcati' con l'immagine di Putin, fatte 'viaggiare' a bordo di treni regionali. Questa, la scoperta fatta negli scorsi giorni dalle forze dell'ordine, operazione della polizia che ha condotto all'arresto di un 36enne di origini marocchine e di una 33enne spagnola, intercettati nella stazione ferroviaria di San Bonifacio.

L’operazione è partita da un’attività info-investigativa su una presunta rete di spaccio tra “corrieri” provenienti dalla Lombardia che, muovendosi a bordo di treni regionali, trafficavano ingenti quantità di sostanze stupefacenti. È così che, nel corso di un servizio di appostamento, la coppia di presunti trafficanti è stata intercettata dagli agenti proprio nel momento in cui erano scesi da un treno regionale proveniente dalla Lombardia nella stazione di San Bonifacio.

Appena hanno intimato loro l'alt per sottoporli ad un controllo, il 36enne senza fissa dimora ha subito cercato una via di fuga, ma i poliziotti sono riusciti prontamente a fermarlo insieme alla donna, anche lei senza fissa dimora. All’interno del trolley che l’uomo portava con sé, gli agenti hanno rinvenuto 10 chili di hashish suddivisi in panetti, ognuno "marcato" con la fotografia di Vladimir Putin.

L’immediata prosecuzione dell’attività investigativa ha permesso poi di risalire al fornitore della partita di hashish proveniente da un quartiere di Monza: qui, gli agenti della squadra mobile di Verona, in collaborazione con l'ufficio di Monza-Brianza, hanno sottoposto a perquisizione locale l'abitazione di un 38enne tunisino residente a Monza. L'operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 54 chili di hashish, anche questi suddivisi in panetti “marcati” con la fotografia del leader russo.

L’uomo, quindi, è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Monza. La coppia di trafficanti intercettata a San Bonifacio, invece, è stata arrestata e portata al carcere di Montorio.