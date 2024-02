Infortunio per una scialpinista, attivati 12 operatori per le operazioni di soccorso. Una 31enne trasportata all'ospedale

PERGINE VALSUGANA. Una scialpinista si è infortunata durante un'escursione. La 31enne è stata soccorsa e trasportata all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

L'allerta è scattata intorno alle 16.15 di oggi, martedì 27 febbraio, quando la 31enne si è procurata una distorsione al ginocchio in fase di discesa e non è più riuscita a continuare l'uscita sulla Panarotta. A chiamare il Numero unico per le emergenze sono stati i compagni di escursione.

La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento della Stazione competente di Levico Terme del soccorso alpino: 12 soccorritori, tra cui anche alcuni componenti della vicina Stazione di Pergine Valsugana, sono saliti con i mezzi fino al parcheggio degli impianti di risalita della Panarotta, per poi proseguire con gli sci d'alpinismo, fino a raggiungere l'infortunata in circa mezz'ora a quota 1.700 metri.

A intervenire anche un sanitario del soccorso alpino che ha somministrato all'infortunata, molto dolorante, una terapia antalgica.

Una volta stabilizzata, la 31enne è stata assicurata sulla "sked", una specifica barella per il trasporto di infortunati sulla neve, e trasportata a valle fino al parcheggio, dove è stata affidata all'ambulanza. Da lì il trasporto all'ospedale.