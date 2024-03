La stufa ad olle esplode in piena notte (FOTO), momenti di paura: soccorse ed evacuate 4 persone

Illese tutte e quattro le persone presenti in casa al momento dell'esplosione: sono state soccorse ed evacuate

Foto "Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento"

VILLE DI FIEMME. L'allarme è scattato attorno alle 21e30 di ieri, 27 marzo, in seguito all'esplosione di una stufa ad olle in una casa della località Solaiolo, a Carano.

Dopo la chiamata ai soccorsi, l'intervento dei vigili del fuoco del posto è stato tempestivo. I pompieri hanno prontamente provveduto alla messa in sicurezza dell'area e allo spegnimento delle braci presenti.





Si è inoltre lavorato alla ventilazione dei locali per scongiurare il rischio legato ad una eventuale presenza di monossido di carbonio, gas killer inodore, incolore e insapore.

Nonostante il grosso spavento, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: illese tutte e quattro le persone che al momento dell'esplosione erano presenti in casa e che sono state evacuate.