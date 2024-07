Maltempo, forti temporali in Val di Fassa. Le immagini (VIDEO) dell'Avisio a Canazei: il corso d'acqua ingrossato dalle piogge

Secondo le rilevazioni degli esperti di Meteotrentino, l'ondata di maltempo si è concentrata nelle ultime ore in alcune zone del Trentino orientale, andando a colpire in particolare l'Alta Val di Fassa. All'altezza di Alba di Canazei l'Avisio è vistosamente ingrossato dalle forti precipitazioni mentre nell'area si sfiorano i 50 millimetri di pioggia

TRENTO. Come da previsioni (Qui Articolo), in diverse parti del Trentino la giornata di oggi (domenica 21 luglio) è all'insegna dell'instabilità, con piogge anche intense che nelle ultime ore si sono concentrate in particolare nell'area dell'Alta Val di Fassa.



whatsapp-video-2024-07-21-at-184908_otFtkfeW.mp4

Come testimoniano le immagini girate questo pomeriggio ad Alba di Canazei, le intense precipitazioni registrate nell'area (alla stazione di Canazei Ciampac si sfiorano i 50 millimetri, alla stazione Gries segnati 36,4 millimetri alle 18 e 30) hanno ingrossato vistosamente l'Avisio (sulla Marmolada, dove il corso d'acqua nasce, i millimetri di pioggia sono 44).

Questa mattina la Provincia di Trento aveva diffuso una comunicazione spiegando che fino a mercoledì potranno verificarsi fenomeni meteo anche di forte intensità sul territorio causati da “infiltrazioni di aria instabile” che favorirà lo sviluppo dei temporali.

A partire da giovedì, dicono gli esperti, tempo stabile e sereno tornerà ad interessare il Trentino, con una risalita delle temperature.